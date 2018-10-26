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Общество

Минсельхоз сообщил о резком росте цен на сахар в России

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Минсельхоз сообщил о резком росте цен на сахар в России

Москва, 26 октября. Минсельхоз РФ осенью зафиксировал резкий рост цен на сахар в стране. По данным ведомства, оптовые цены на продукт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поднялись в 1,5 раза.

В частности, к 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена сахара оказалась на 50% больше, чем в 2017 году. Причины резкого подорожания не указываются. По словам экспертов, рост цен на сахар, который начался в середине сентября, стал неожиданностью для рынка.

Увеличение стоимости сахара подтверждают кондитеры. Как передает РБК, в настоящее время специалисты отмечают спад цен, однако в Центральной России стоимость сахара пока не стабилизировалась и составляет 35 рублей за один килограмм.

Автор: Василий Котов
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