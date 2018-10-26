РЖД опубликовала список поездов, отмененных после подтопления на Кубани

Москва, 26 октября. Российские железные дороги отменили десятки поездов на Кубани из-за режима чрезвычайной ситуации, который ввели после подтопления. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что были отменены поезда на участке Горячий Ключ – Адлер: №14 Адлер – Саратов (25, 26 и 27 октября), №88 Адлер – Нижний Новгород (25 и 27 октября), №102 Адлер – Москва (25 и 27 октября), №104 Адлер – Москва (25, 26 и 27 октября), №116 Адлер – Санкт-Петербург (25 октября), №128 Адлер – Красноярск (25 октября), №302 Адлер – Минск (25 и 27 октября), №310 Адлер – Воркута (25 и 27 октября).

Кроме того, отменены составы №360 Адлер – Калининград (25 октября), №36 Адлер – Санкт-Петербург (26 октября), №140 Адлер – Новосибирск (26 октября), №306 Сухум – Москва (26 октября), №344 Адлер – Челябинск (26 октября), №346 Адлер – Нижневартовск (26 октября), №354 Адлер – Пермь (26 октября), №450 Адлер – Самара (26 октября), № 242 Адлер – Иркутск (27 октября), №538 Адлер – Уфа (27 октября), №804/801 Имеретинский Курорт – Краснодар – Адлер (25, 26 и 27 октября), № 802/803 Адлер – Краснодар – Имеретинский Курорт (25, 26 и 27 октября), №816/815 Роза Хутор – Краснодар (25, 26 и 27 октября), №812/811 Майкоп – Адлер (25, 26 и 27 октября), № 814/813 Адлер – Майкоп ( 25, 26 и 27 октября), № 680/679 Адлер – Владикавказ отправлением из Адлера 24 и 26 октября, отправлением из Владикавказа 25 и 27 октября, №642/641 Адлер – Ростов (25, 26 и 27 октября), №644/643 Адлер – Кисловодск отправлением из Адлера 25 и 27 октября, отправлением из Кисловодска 26 и 28 октября, №602/601 Адлер – Ставрополь (26 октября, отправлением из Ставрополя 27 октября).

На участке Краснодар – Адлер отменены: №343 Челябинск – Адлер, прибывший на станцию Пластуновская 25 октября, №353 Пермь – Адлер, прибывший на станцию Кореновск 26 октября, №103 Москва – Адлер, прибывший на станцию Староминская 26 октября, №13 Саратов – Адлер, прибывший на станцию Динская 26 октября.

Кроме того, отмена коснулась поездов: №101 Москва – Адлер, прибывшего на станцию Ростов-Главный 26 октября, №35 Санкт-Петербург – Адлер, прибывшего на станцию Краснодар 26 октября, № 449 Самара – Адлер, прибывшего на станцию Краснодар 26 октября.

Напомним, из-за ливней на Кубани произошел потоп. Движение поездов заблокировано.