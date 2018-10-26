Мощный селевой поток повредил нефтепровод на Кубани

Москва, 26 октября. Нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1 на Кубани был поврежден ночью селевым потоком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Черномортранснефти».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, с 25 на 26 октября. Повреждение нефтепровода зафиксировали на участке в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края. Есть технические проблемы на участке воздушного перехода.

По предварительным данным, выход нефти на территорию составил около пяти кубометров. Как уточнили в компании, разрушение стенки нефтепровода вызвано внешней нагрузкой – движением селевого потока.

Напомним, из-за сильных ливней на Кубани ввели режим ЧС. В границы зоны чрезвычайной ситуации включены Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи. Из-за стихии свои дома 25 октября покинули около 460 жителей, подтоплены свыше тысячи строений. При этом заблокировано движение поездов. Два человека стали жертвами стихии.