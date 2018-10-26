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Происшествия

Мощный селевой поток повредил нефтепровод на Кубани

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Мощный селевой поток повредил нефтепровод на Кубани

Москва, 26 октября. Нефтепровод Тихорецк  — Туапсе-1 на Кубани был поврежден ночью селевым потоком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Черномортранснефти».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, с 25 на 26 октября. Повреждение нефтепровода зафиксировали на участке в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края. Есть технические проблемы на участке воздушного перехода.

По предварительным данным, выход нефти на территорию составил около пяти кубометров. Как уточнили в компании, разрушение стенки нефтепровода вызвано внешней нагрузкой – движением селевого потока.

Напомним, из-за сильных ливней на Кубани ввели режим ЧС. В границы зоны чрезвычайной ситуации включены Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи. Из-за стихии свои дома 25 октября покинули около 460 жителей, подтоплены свыше тысячи строений. При этом заблокировано движение поездов. Два человека стали жертвами стихии.

Мощный селевой поток повредил нефтепровод на Кубани

Автор: Алия Садыкова
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