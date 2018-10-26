Москва, 26 октября. Китайские компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. решили отказаться от иранской нефти, передает The Wall Street Journal.

Как сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией, компании намерены прекратить закупки нефти у Ирана с ноября, когда начнут действовать санкции США. По данным WSJ, владеющий CNPC Банк Куньлунь уже сообщил о таком решении иранским партнерам.

В CNPC данную информацию изданию не подтвердили. В Вашингтоне заявили, что прекращение закупок иранской нефти обсуждалось с китайской стороной. Китай покупал порядка 600 тысяч баррелей иранской нефти ежедневно.

В мае Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки по Ирану и возобновил действие санкций против Тегерана. В ноябре в силу вступят ограничительные меры США в отношении экспорта нефтепродуктов. В Вашингтоне заявляют о намерении свести к нулю экспорт иранской нефти, при этом США угрожают вторичными санкциями всем, кто продолжит сотрудничество с Тегераном.

В Евросоюзе позицию США не признают, европейские власти призывают бизнес не выполнять требования Вашингтона. Однако многие европейские компании, опасаясь мер США, отказываются от сотрудничества с Ираном.