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Ученые назвали главную причину любви к алкоголю

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Ученые назвали главную причину любви к алкоголю

Москва, 26 октября. Американские ученые назвали главную причину любви к алкоголю. В ходе исследования они выяснили, что к возникновению зависимости приводят изменения в работе мозга. Так, меняется система вознаграждения.

Исследователи провели эксперимент с фруктовыми мушками. Они приучили насекомых к алкоголю, а затем проверили, какие гены способствуют возникновению алкогольной зависимости. Одним из таких генов оказался Notch, блокирующий белок, передает MedicalXpress.

Notch в свою очередь входит в сигнальную сеть, где содержится D-2-подобный рецептор, который отвечает за чувство удовлетворения и удовольствия. Алкоголь не менял количество данных компонентов, но приводил к замене одной аминокислоты в белковой последовательности.

Как отметили ученые, если механизм, свойственный фруктовым мушкам, содержится и в организме человека, три бокала вина, выпитые с часовым перерывом, приводят к изменениям в биохимии мозга, которые не проходят в течение 24 часов. Это в свою очередь способствует возникновению зависимости.

Автор: Василий Котов
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