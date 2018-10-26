«Дружно в одном государстве»: эксперт заявил, что украинцы ради газа и нормальной жизни захотят объединиться с Россией

Киев, 26 октября. Украинцы ради газа и нормальной жизни захотят объединиться с Россией, заявил российский политик, писатель-публицист Николай Стариков.

По его словам, если стоимость «голубого топлива» для россиян будет оставаться невысокой, то Украина захочет войти в состав РФ. В эфире телеканала «Россия-1» эксперт уточнил, что объединение двух государств реально в уже в недалеком будущем.

По словам Старикова, для этого хватит условия, что цены на газ для населения России будут расти минимальными темпами. При этом разница между стоимостью на газ для украинцев и россиян будет значительной и осязаемой, так как Киев поднимает цены на топливо большими темпами.

Кроме того, по мнению писателя, существенно будет отличаться уровень жизни в двух государствах: в России можно будет жить более комфортно, чем на Украине. Тогда, как подчеркнул политический деятель, Москва сможет предложить Киеву объединение.

«Россияне спокойно смогут сказать украинцам: «Мы один народ, если хотите жить также хорошо, как мы, следует жить дружно в одном государстве», — считает Стариков.

Эксперт уверен, что стоимость «голубого топлива» для Украины будет неуклонно расти, пока страна сотрудничает с Международным валютным фондом. Он добавил, что тем более, что Киев не является субъектом переговоров, а просто выполняет требования в обмен на кредиты.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины «невероятными усилиями» добился повышения цен на газ на 25%. Правительство Украины утвердило повышение цен на газ для населения почти на четверть. Цены возрастут с 1 ноября на 23,5%. Премьер страны Владимир Гройсман заявил журналистам, что такого подорожания Кабмин достиг «невероятными усилиями» в ходе переговоров с МВФ.

Он посетовал, что поднять тарифы пришлось из-за огромных долгов, в противном случае Украине грозит дефолт. Премьер признал, что после подорожания тарифов непросто придется каждому украинцу, заверив, что всех нуждающихся обеспечат субсидиями.

Ранее в Киеве признали, что Украине нечем выплачивать долги МВФ. У Киева могут возникнуть проблемы с выплатой долгов Международному валютному фонду уже в 2019 году, заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», представитель правительства в парламенте Украины Вадим Денисенко.

По его словам, в этом виноваты предыдущие лидеры Украины, которые были свергнуты в результате государственного переворота в 2014 году. Как уточнил Денисенко в эфире телеканала «Прямой», основной долг, скопившийся перед Международным валютным фондом, сформировался с 2004 по 2014 год. На протяжении 10 лет, по словам украинского депутата, «когда при власти были две политических силы», Киев одолжил у МВФ 45 миллионов долларов в виде кредита. При этом экономическая ситуация в стране была стабильной, наблюдался экономический рост.

Ранее сообщалось, что долг Украины перед МВФ составляет 12,1 миллиарда долларов, а валютные резервы Национального банка Украины — всего 9,7 миллиарда долларов. По мнению бывшего премьера Украины Николая Азарова, чистые резервы НБУ составляют около пяти миллиардов долларов, что на семь миллиардов долларов меньше, чем долг страны перед Международным валютным фондом.