До 1 ноября россияне должны получить новые полисы ОМС | 26 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Военная полиция России обеспечила безопасность миссии ООН в районе Голанских высот Военная полиция России обеспечила безопасность миссии ООН во время патрулирования в районе Голанских высот. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Сергей Кураленко. По его словам совместное патрулирование южнее погранперехода «Кунейтра» проводится впервые, но в планах продолжение этой практики. Напомним, КПП «Кунейтра» открылся 15 октября. Это единственный официальный пункт пересечения Израиля и Сирии. На сирийской территории был поднят национальный флаг республики.

Адмирал США Джеймс Фогго признал эффективность подводных лодок России Возглавляющий Объединенное командование сил НАТО в Неаполе и командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго рассказал об эффективности российских подлодок. По словам адмирала, российские подводные лодки нового поколения чрезвычайно эффективны и представляют большую опасность. Джеймс Фогго отметил хорошее вооружение российских подлодок проекта «Варшавянка». В том числе крылатые ракеты «Калибр». Американский военный назвал их «очень эффективными боевыми системами», которые «могут поразить любую европейскую столицу». В то же время Фогго признал, что Россия не намерена атаковать европейские государства.

ЦИК Приморья принял документы на выдвижение на выборы губернатора края Центральная избирательная комиссия Приморья приняла документы на выдвижение на выборы губернатора края от 12 кандидатов. При этом полный список в региональном ЦИКе не озвучили, но уточнили, что документы подал и врио губернатора края Олег Кожемяко, он пойдет на выборы самовыдвиженцем. Напомним, Центральная избирательная комиссия Приморского края по рекомендации федерального ЦИКа признала недействительными результаты сентябрьских выборов губернатора. Новое голосование назначено на 16 декабря.