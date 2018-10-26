Частный американский самолет пропал по пути из Чарлстона на Багамы

Вашингтон, 26 октября. Американский самолет Piper PA-31, направляющийся на Багамы, пропал в 100 милях от города Чарлстон. Информацию об этом передает FOX Carolina.

Отмечается, что воздушное судно вылетело из аэропорта в Южной Каролине в четверг утром. Частный самолет летел на Багамские Острова — архипелаг в Атлантическом океане. При этом борт исчез с радаров и перестал выходить на связь. Сколько человек было на борту, не сообщается.

Сейчас проходит поисково-спасательная операция. Напомним, Piper PA-31 — это двухмоторный турбовинтовой самолет общего назначения. Он способен перевозить до семи пассажиров. Воздушные судна этой модели начали выпускать в конце 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение во время авиашоу в США. Во время участия в авиашоу в штате Висконсин самолет Piper Meridian с пятью людьми на борту потерпел крушение. Трагедия произошла во время авиашоу EAA AirVenture в американском городе Ошкош. Самолет Piper Meridian, на борту которого находились пять человек, во время своего выступления потерпел крушение.