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Технологии

Камера Xiaomi Mi Mix 3 стала третьей в рейтинге DxOMark

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Камера Xiaomi Mi Mix 3 стала третьей в рейтинге DxOMark

Москва, 26 октября. Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 попал в топ-5 устройств с наиболее совершенными камерами по версии специалистов сайта DxOMark.

Эксперты протестировали новый гаджет от Xiaomi с выдвижной фронтальной камерой. Устройство набрало 103 балла, за качество фотографий эксперты дали Mi Mix 3 108 баллов, за качество видео – 93 балла. При оценке камеры специалисты обращали внимание на фокус и угол обзора, а также на хорошую звукозапись во время съемки видео.

В итоге смартфон Mi Mix 3 разделил третье место в рейтинге с HTC U12+ и Samsung Galaxy Note 9. Первые две строчки топ-5 специалисты отдали Huawei P20 Pro с 109 баллами и iPhone XS Max с 105 балами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в конце минувшего года DxOMark включил смартфон Xiaomi Mi Note 3 в топ-10 устройств с наиболее совершенными камерами.

Автор: Виктор Мальцев
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