«Самая страшная для Украины санкция»: политолог рассказал, что действия России сильно ударят по режиму Порошенко

Москва, 26 октября. Самым страшным ударом для Киева станет облегчение режима пребывания украинских граждан на территории России. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов.

По его словам, это поставит под удар не только авторитет киевских властей, но и весь режим украинского президента Петра Порошенко. В эфире телеканала «Россия-1» эксперт уточнил, что облегчение переезда украинских граждан в Россию, а также помощь им в трудоустройстве и получении российских паспортов в короткие сроки подорвет авторитет киевского режима. По его словам, это будет «самая страшная для Украины санкция».

Политолог напомнил, что в России разработаны ряд инициатив в этом направлении. Уже есть предложения по упрощению получения гражданства украинскими жителями. К примеру, население Луганской и Донецкой народных республик могут находиться в России в течение 180 дней, а не 90, как было ранее. При этом сейчас жители Донбасса могут продлевать срок пребывания в России, не уезжая из государства.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об ответе России на санкции Украины.

Как говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля, российскому правительству было дано поручение «определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц», а также «определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры».

Решение об ответных санкциях связано с введением Украиной ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ, что является недружественными и противоречащими международному праву действиями. Кроме того, решение принято также и «в целях защиты национальных интересов».

Киев вводит различного рода ограничения против России последние 4,5 года. Сейчас в черный список входят порядка 1700 физических и 750 юридических лиц. При этом Москва в отношении Украины крупных санкций еще не вводила. 27 сентября Украина ввела санкции против ряда российских предприятий.

Несмотря на то, что на данный момент еще не было озвучено, какие именно ограничения планирует вводить Москва, эксперты сходятся во мнении, что санкции в первую очередь ударят по национальной валюте Украины и ее фондовому рынку.

Российские санкции в отношении Украины отрицательно скажутся на курсе национальной валюты и на ее фондовом рынке, считает доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Никита Моисеев.

Напомним, что причиной резкого ухудшение отношений между Россией и Украиной стала ситуация вокруг Крыма и территорий на юго-западе Украины. Запад, включая Евросоюз, обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, попутно призвав Запад отказаться от риторики санкций и ограничений. Кроме того, Москва неоднократно напоминала, что не является стороной гражданского конфликта на Украине.

Крым снова стал российским регионом в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.