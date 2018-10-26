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Chevrolet покажет «заряженный» 300-сильный Cruze 6 ноября

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Chevrolet покажет «заряженный» 300-сильный Cruze 6 ноября

Сан-Паулу, 26 октября. Компания Chevrolet планирует представить новую модификацию популярного хэтчбека Cruze на шоу в Сан-Паулу 6 ноября.

Новинка получила название Sport6 SS. От прежних версий новый Cruze будет внешне отличаться черной радиаторной решеткой, спортивными креслами для переднего пассажира и водителя, 20-дюймовыми легкосплавными дисками и алюминиевыми накладками на педалях.

Автомобиль оснастят 300 сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра, шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач и более жесткой подвеской.

Ранее телеканал «360» сообщил о составленном специалистами агентства Focus2move рейтинге самых популярных в мире автомобилей. В него вошел пикап Chevrolet Silverado.

Автор: Виктор Мальцев
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