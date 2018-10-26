Вооруженная ножом китаянка ранила 14 воспитанников детского сада

Пекин, 26 октября. Женщина, вооруженная кухонным ножом, ранила 14 воспитанников детского сада в китайском городе Чунцин. Об этом говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что 39-летняя женщина вооружилась ножом. В пятницу утром она напала на детей у ворот детского сада. Дети шли с утренней зарядки. Сотрудники детского сада и охранники не смогли остановить злоумышленницу. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов арестовали женщину.

Раны различной степени тяжести получили 14 человек. Им оказали медицинскую помощь. О мотивах поступка не сообщается. Идет следствие.

Напомним, похожий случай произошел в России 17 октября. Студент Керченского политехнического колледжа пришел в учебное заведение с оружием. Он расстрелял сокурсников, а также взорвал бомбу. Погиб 21 человек. Около 50 пострадали.