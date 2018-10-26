Донбасс: за сутки ВСУ шесть раз обстреляли ЛНР

Луганск, 26 октября. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что за сутки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огонь попали населенные пункты Лозовое, Логвиново, Калиново, Сокольники и Донецкий. С 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие из-за начала учебного года. Вопрос урегулирования конфликта решает контактная группа в Минске.

Киев начала военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости. Республики сделали это после государственного переворота на Украине. За время конфликта в Донбассе погибло около 10 тысяч человек.