LIVE: Семь спасенных жизней: МЧС наградило Карину Парышеву из Петропавловска-Камчатского. ФАН-ТВ

МЧС приняло решение наградить Карину Парышеву, которая 15 октября спасла из пожара пятерых детей и двух котов. В тот день в соседской квартире загорелся телевизор. Об этом Карине сообщила 9-летяя дочка соседей. Дым расползался по подъезду, но 15-летняя Карина не растерялась. Она подхватила двоих братишек юной соседки (два и пять лет), укутала их в одеяла, собрала своих младших братьев, раздала влажные тряпки и вывела во двор всех пятерых. По ходу спецоперации девочка успела позвонить маме, попросила вызвать пожарных и прихватить на улицу еще двух котов. Таким образом Карина Парышеву спасла семь жизней.