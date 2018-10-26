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LIVE: Семь спасенных жизней: МЧС наградило Карину Парышеву из Петропавловска-Камчатского. ФАН-ТВ

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МЧС приняло решение наградить Карину Парышеву, которая 15 октября спасла из пожара пятерых детей и двух котов. В тот день в соседской квартире загорелся телевизор. Об этом Карине сообщила 9-летяя дочка соседей. Дым расползался по подъезду, но 15-летняя Карина не растерялась. Она подхватила двоих братишек юной соседки (два и пять лет), укутала их в одеяла, собрала своих младших братьев, раздала влажные тряпки и вывела во двор всех пятерых. По ходу спецоперации девочка успела позвонить маме, попросила вызвать пожарных и прихватить на улицу еще двух котов. Таким образом Карина Парышеву спасла семь жизней.

Автор: Алексей Громов
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