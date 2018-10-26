Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, что удерживает людей от разрыва несчастливых отношений

933
0 Оставить комментарий

Стало известно, что удерживает людей от разрыва несчастливых отношений

Вашингтон, 26 октября. Американские и канадские психологи рассказали, почему люди, состоящие в несчастливых отношениях, не расстаются. Результаты исследований опубликованы на сайте Американской психологической ассоциации.

Первое исследование продлилось 10 недель. В нем приняли участие 1348 человек в возрасте около 26 лет. Им задавали вопросы о развитии отношений и расставании. В другой группе проходило второе исследование с участием 500 человек в возрасте до 32 лет. 442 из них на момент начала опроса собирались порвать со своим партнером.

Выяснилось, что основной причиной, из-за которой людям сложно принимать решение о расставании, является нежелание ранить чувства второй половинки.

Психологи сделали вывод, что людям свойственно стараться принести людям пользу, ничего не получая взамен. Люди, которые знали о сильной привязанности партнера, реже разрывали отношения.

Стало известно, что удерживает людей от разрыва несчастливых отношений

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое