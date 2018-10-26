Сирия: Фонд Кадырова окажет гуманитарную помощь палестинским беженцам в САР

Грозный, 26 октября. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова готов оказать гуманитарную помощь палестинским беженцам в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом после встречи с генеральным секретарем Народного фронта освобождения Палестины Талялом Наджи сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Гость рассказал, что в Сирии в лагерях беженцев проживает 550 тысяч палестинцев, самый большой лагерь — Аль-Ярмук находится в Дамаске. Я подчеркнул, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова готов оказать необходимую помощь нашим палестинским братьям», — написал Кадыров в социальной сети Mylistory.

Глава Чечни отметил, что попросил гостей из Палестины определить круг вопросов, в которых мог бы посодействовать Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Талял Наджи в ходе встречи сообщил, что палестинский народ гордится дружескими отношениями с Россией.

Напомним, палестинская делегация во главе Талялом Наджи прибыла в столицу Чечни в минувшую среду.