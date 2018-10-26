Две школьницы в американской школе планировали убийство 25 человек

Вашингтон, 26 октября. В американском городе Бартау в штате Флорида полиция задержала школьников, которые планировали убить до 25 учеников, а затем выпить их кровь. Как пишет The Independent, две девочки 11 и 12 лет решили пойти на преступление, чтобы быть ближе к Сатане.

Они планировали убийство на слабых и маленьких учеников в туалетах. Кроме того, злоумышленницы готовились пить их кровь. Позже выяснилось, что тщательно было спланировано убийство одного ребенка, но в целом сатанистки надеялись расправиться с 15 или 25 учениками.

Они уточнили, что преступления сделали бы их грешницами, чтобы «иметь шанс после смерти отправиться к Сатане». В полиции объяснили планы детей любовью к фильмам ужасов. План по убийству школьников раскрылся после того, как подростки-школьницы начали пропускать занятия. В результате их нашли в учебном заведении с четырьмя ножами, резаком для пиццы и заточкой для этих ножей.