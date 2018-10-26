Трамп может закрыть южную границу США из-за каравана мигрантов

Вашингтон, 26 октября. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность закрыть южную границу страны для мигрантов из Латинской Америки, сообщает со ссылкой на собеседника в Белом доме The Washington Post.

По данным издания, в администрации обсуждают закрытие границы как один из способов остановить продвигающийся к южным рубежам США караван мигрантов из Центральной Америки. Для этого Дональд Трамп может воспользоваться теми же полномочиями, которые позволили ему в 2017 году запретить въезд в США гражданам мусульманских стран.

Караванами мигрантов называют гуманитарные акции, участники которых демонстративно просят убежища в США, чтобы привлечь внимание общественности к судьбе граждан бедных государств Центральной Америки. Ранее телеканал «360» сообщил, что к границе США и Мексики двинулся очередной караван из 3,6 тыс. мигрантов.