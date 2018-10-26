Ученые рассказали, какие последствия влечет использование смартфонов и гаджетов

Москва, 26 октября. Эксперты предупреждают, что использование смартфонов и современных гаджетов грозит пользователям проблемой сухого глаза, близорукостью и мышечной гипотрофией.

Доцент кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства, кандидат медицинских наук Ирина Лещенко отметила, что к негативно влияющим на зрение факторам окружающей среды можно отнести использование гаджетов.

«Идет длительное напряженное всматривание в экран, и это приводит к тому, что люди моргают значительно реже. Исследования показывают, что в пять раз реже», — цитирует Лещенко РИА Новости.

По словам офтальмолога, из-за недостаточного увлажнения глаз краснеет и пересыхает, у человека появляется ощущение инородного тела или «песка». Длительное использование гаджетов может привести к развитию близорукости у людей старше 20 лет. Даже у тех, кто генетически не предрасположен к заболеванию.

Врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов отметил, что чрезмерное увлечение гаджетами может приводить к мышечной гипотрофии и проблемам неврологического характера. Они возникают из-за защемления нерва на уровне шейного отдела позвоночника.

Чтобы избежать неприятных последствий для здоровья эксперты советуют ограничивать время использования гаджетов.