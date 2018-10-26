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Экономика

В Moody's рассказали, почему иностранный капитал вернется в Россию

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В Moody's рассказали, почему иностранный капитал вернется в Россию

Вашингтон, 26 октября. В международном рейтинговом агентстве Moody's пояснили, почему иностранный капитал вернется в Россию.

По словам старшего вице-президента, ведущего аналитика агентства по суверенному рейтингу России Кристины Линдоу, этому будут способствовать хорошие финансовые показатели, продемонстрированные российскими компаниями.

«Кроме того, очистка банковского сектора, которую проводит Банк России, значительно сократила объем оттока капитала», — цитирует РИА Новости вице-президента рейтингового агентства.

Напомним, что ранее Кристина Линдоу заявила, что ужесточение антироссийских санкций со стороны США может повлечь ухудшение прогноза до стабильного с позитивного, однако не приведет к понижению суверенного рейтинга России.

Автор: Алексей Громов
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