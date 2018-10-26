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В Житомирской области Украины запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта

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В Житомирской области Украины запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта

Киев, 26 октября. В Житомирской области Украины запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Депутаты большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области», — говорится в сообщении.

Согласно принятому решению, областной администрации рекомендовано создать межведомственную рабочую группу, которая займется систематической разъяснительной работой о новом моратории. В ее состав должны войти представители правоохранительных органов, районных администраций и общественности.

Органам местного самоуправления будет рекомендовано принять решение об установлении на подведомственных территориях моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах. Запрет должен действовать «до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко обострились после произошедшего на Украине в 2014 году государственного переворота. Новое руководство страны взяло курс на «евроинтеграцию» и разрыв связей с РФ. Политика Киева вызвала отторжение на юго-востоке страны и привела к созданию независимых Донецкой и Луганской народных республик. В ответ правительство начало в Донбассе военные действия. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Тем не менее, руководство Украины и части регионов страны продолжают курс на раскол в стране. Ранее «Известия» сообщили, что депутаты Львовского областного совета поддержали введение запрета на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта. В Херсонской области Украины отменили региональный статус русского языка.

Автор: Виталий Малясев
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