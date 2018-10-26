Сирия: военные РФ обеспечивают безопасность миссии ООН в районе Голанских высот

Дамаск, 26 октября. Военная полиция России обеспечила безопасность миссии ООН во время патрулирования в районе Голанских высот.

Об этом сообщил журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Сергей Кураленко, по словам которого совместное патрулирование южнее погранперехода «Кунейтра» проводится впервые.

«Сотрудники миссии осматривают сегодня ряд постов ООН, находящихся южнее перехода», — пояснил генерал-лейтенант, добавив, что в будущем совместное патрулирование будет продолжено.

Напомним, что КПП «Кунейтра» открылся в понедельник, 15 октября. Это единственный официальный пункт пересечения Израиля и Сирии. На сирийской территории был поднят национальный флаг республики.

Добавим, что принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в 1967 года. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.