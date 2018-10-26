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В Moody's предположили, как новые санкции США могут сказаться на рейтинге РФ

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В Moody's предположили, как новые санкции США могут сказаться на рейтинге РФ

Вашингтон, 26 октября. В международном рейтинговом агентстве Moody's рассказали, как новые санкции США могут сказаться на рейтинге России.

По словам старшего вице-президента, ведущего аналитика агентства по суверенному рейтингу России Кристины Линдоу, ужесточение санкций может повлечь ухудшение прогноза до стабильного с позитивного.

«Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня», — цитирует специалиста РИА Новости.

Впрочем, по словам Линдоу, усиление антироссийской санкционной политики со стороны Соединенных Штатов Америки, не приведет к понижению суверенного рейтинга Российской Федерации.

Автор: Константин Терехов
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