Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Сбербанк больше не проводит платежи в игорные заведения за рубежом

45
0 Оставить комментарий

Сбербанк больше не проводит платежи в игорные заведения за рубежом

Москва, 26 октября. Сбербанк России перестал проводить платежи в игорные заведения, расположенные за рубежом.

Таким образом финансовая организация выполняет требования законодательства – соответствующие поправки были внесены в ноябре прошлого года  и вступила в силу 26 мая 2018 года.

«Согласно закону, кредитная организация обязана отказать физлицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя, находящегося за пределами РФ, занимающегося игорной деятельности», — цитирует «Коммерсантъ» пресс-службу Сбербанка.

Кроме того известно, что об отказе в проведении подобного рода платежей рассказали клиенты банков «ВТБ» и «Тинькофф».
 

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое