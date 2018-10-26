Сбербанк больше не проводит платежи в игорные заведения за рубежом

Москва, 26 октября. Сбербанк России перестал проводить платежи в игорные заведения, расположенные за рубежом.

Таким образом финансовая организация выполняет требования законодательства – соответствующие поправки были внесены в ноябре прошлого года и вступила в силу 26 мая 2018 года.

«Согласно закону, кредитная организация обязана отказать физлицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя, находящегося за пределами РФ, занимающегося игорной деятельности», — цитирует «Коммерсантъ» пресс-службу Сбербанка.

Кроме того известно, что об отказе в проведении подобного рода платежей рассказали клиенты банков «ВТБ» и «Тинькофф».

