«Действительно вернулись в семью»: в Крыму рассказали, как отличается отношение России и Украины к полуострову

Симферополь, 26 октября. Заместитель главы администрации Судака Эйваз Умеров рассказал, как отличается отношение России и Украины к Крыму. Мнением чиновник поделился в эфире крымского телеканала Millet Channel.

По словам Умерова, Россия уделяет развитию полуострова куда больше внимания, чем уделяла Украина. Киев относился к полуострову как к экономической и политической периферии, считает чиновник.

«Лично для меня показательным является следующее. Мой сын ходит в 44-ю школу в микрорайоне «Фонтаны». Эта школа была олицетворением Крыма — при четырех президентах эта школа не достраивалась, но с приходом России ее достроили за чуть больше чем год. Сегодня весь Крым преображается, как эта школа. Это – пример: политическая импотенция и отсутствие воли предыдущей власти», — подчеркнул Умеров.

Чиновник отметил, что на Украине были средства, но Киев тратил их на большие города на материковой части страны, не уделяя должного внимания полуострову.

«Единственное, чему уделялось внимание — сеять в Крыму межнациональную рознь. И это было неприятно», — заявил Умеров.

Чиновник заключил, что в составе Украины крымчане чувствовали себя «пасынками или изгоями», сейчас жители полуострова чувствуют, что «действительно вернулись в семью».

Республика Крым и город федерального значения Севастополь стали субъектами Российской Федерации после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей РК и 95,6% имеющих право голоса жителей Севастополя.

Референдум стал ответом на государственный переворот на Украине в феврале 2014 года и последующие события. Киев по-прежнему считает полуостров временно оккупированной территорией. Украину поддерживает ряд государств, которые ввели в отношении России и Крыма экономические санкции.

Руководство РФ неоднократно отмечало, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, а референдум проходил в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Между тем, Украине и ее союзникам не удалось добиться международной изоляции России и Крымского полуострова. Ранее «Известия» сообщили, что к международной организации «Друзья Крыма» присоединились представители 36 стран мира. Среди членов организации оказались представители Китая, Палестины, Турции, Индии, Швейцарии и Израиля. «Друзьями Крыма» стали и представители стран, которые ввели в отношении России санкции, в том числе граждане Украины, США, Австрии, Японии, Италии, Норвегии, Литвы, Чехии и Великобритании.