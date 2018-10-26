В Минздраве заявили, что Саратов не является «самым пьющим» городом России

Москва, 26 октября. В федеральном министерстве здравоохранении заявили, что Саратов не является «самым пьющим» городом России.

Пресс-служба ведомства вынуждена была выступить с официальным заявлением после опубликованного исследования на тему, проведенного специалистами маркетингового агентства Zoom Market.

Напомним, что первое место топа занял Саратов, на втором месте расположился Ханты-Мансийск, «бронза» — у Перми. Кроме того, в пятерку самых пьющих городов также попали Саранск и Красноярск.

«Представленный рейтинг, составленный по результатам опроса только в 25 городах России, не может называться федеральным и являться достаточным для определения уровня потребления алкоголя в отдельном регионе России», — говорится в сообщении Минздрава РФ.

В ведомстве напомнили, что самыми проблемными с точки зрения потребления алкоголя являются Ненецкий и Чукотский автономны округа, Республика Бурятия и Пермский край, а также Магаданская, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области.