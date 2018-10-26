«Холодные батареи, рост цен и тарифов ЖКХ»: Азаров рассказал, до чего довела Украину «евроинтеграция»

Киев, 26 октября. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров рассказал, до чего довела его страну «евроинтеграция».

Размышлениями на тему экс-премьер поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, начав издалека – а именно с 40-х годов прошлого столетия.

«Многие предки «кастрюлеголовых» украинцев хотели «евроинтегрироваться» еще в 40-х годах XX века. Тогда им (впрочем, как и сейчас) тоже обещали светлое будущее, равные права и сытую жизнь», — написал Азаров.

Политик напомнил, к чему все это в итоге привело: одни украинцы, поверившие немецким оккупантам, были угнаны на принудительные работы в Германию, другие попали в концлагеря, третьих — убили, четвертые — умерли от голода.

«Вам эта ситуация не напоминает Украину после Майдана? Забывшие уроки истории украинцы снова захотели в Европу, купившись на рассказы о светлом европейском будущем», — перешел к дням сегодняшним экс-премьер.

«На деле «сладкая европейская жизнь» обернулась холодными батареями, ростом цен и тарифов на услуги ЖКХ, падением зарплат и ростом безработицы», — констатировал Николай Азаров.

В конце поста бывший председатель правительства Украины напомнил, что «народ, не знающий свою историю, обречен на ее повторение снова и снова».

Добавим, что ранее политик написал, как правление Петра Порошенко привело Украину в долговую яму: более 40% государственного бюджета страны в 2019 году пойдет на погашение долгов.

