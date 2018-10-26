«Могут поразить любую европейскую столицу»: адмирал США рассказал об эффективности российских подлодок

Вашингтон, 26 октября. Возглавляющий Объединенное командование сил НАТО в Неаполе и командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в интервью телеканалу CNN рассказал об эффективности российских подлодок.

«Россияне продолжают вкладывать средства в разработку и производство очень эффективных подводных лодок. Они являются самыми умелыми нашими противниками», — заявил Фогго.

По словам адмирала, российские подводные лодки нового поколения чрезвычайно эффективны и представляют большую опасность. Джеймс Фогго отметил хорошее вооружение российских подлодок проекта «Варшавянка». В том числе крылатые ракеты «Калибр». Американский военный назвал их «очень эффективными боевыми системами», которые «могут поразить любую европейскую столицу». В то же время Фогго признал, что Россия не намерена атаковать европейские государства.

«Станут ли они это делать? Я так не думаю, но тем не менее нам нужно быть осведомленными о том, где они находятся в любой момент времени», — отметил адмирал.

По словам Фогго, Россия расширила присутствие подлодок в Северном ледовитом океане и северной части Атлантического океана. По его мнению, Москва «дает нам понять, что находятся там». Он также подчеркнул, что российских подводных лодок стало гораздо больше и теперь они действуют в местах, где не действовали раньше.

По данным Фогго, Россия имеет 40 подводных лодок, более 20 из которых входят в состав Северного флота и могут действовать в условиях Арктики, в том числе в северной части Атлантического океана. Адмирал призвал входящие в НАТО государства вкладывать деньги в развитие средств для противодействия России.

«Мы должны продолжить бросать им вызов, где бы они ни находились, и знать, где они», — заявил Джеймс Фогго.

Ранее «Ридус» сообщил, что военно-морской флот России получит к 2024 году восемь оснащенных гиперзвуковыми ракетами подводных лодок. Речь идет о субмаринах четвертого поколения класса «Борей 2» и подлодках класса «Борей А». Ожидается, что подводные лодки пополнят Северную и Тихоокеанскую флотилии ВМФ. По данным издания, каждая субмарина будет оснащена двадцатью межконтинентальными ракетами «Булава» способными нести до 10 ядерных боеголовок.