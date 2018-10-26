Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Альпийское Голубое озеро в Италии испарилось

118
0 Оставить комментарий

Альпийское Голубое озеро в Италии испарилось

Рим, 26 октября. В Италии буквально испарилось знаменитое альпийское Голубое озеро.

Как пишет издание GreenMe, причиной исчезновения водоема, который находится в провинции Сондрио на высоте 1853 метров, стала аномально жаркая погода, которая стояла этим летом в Италии.

Отсутствие озера на привычном месте запечатлел итальянец Марко Пуглизе, который пришел к нему, чтобы сделать несколько фотографий, которые после выложил на свою страницу в социальной сети Facebook.

Альпийское Голубое озеро в Италии испарилось

«Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду. Вчера мне было больно видеть состояние Лаго Адзурро», — написал в Интернете Пуглизе. 

Как напоминает издание, в 2005-06 годах озеро также высохло из-за засухи, однако летом 2007 года после искусственного наполнения водоем снова стал заполняться водой естественным образом.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое