Илон Маск попросил подписчиков завалить его мемами в Twitter

Вашингтон, 26 октября. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск попросил пользователей сервиса микроблогов Twitter прислать ему самые нелепые мемы. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в социальной сети.

Пользователи охотно откликнулись на призыв предпринимателя. Большая часть присланных мемов оказалась связана с недавним выступлением Маска в эфире подкаста, на котором предприниматель употреблял марихуану с известным комиком Джо Роганом. Также подписчики шутили над планами предпринимателя по полету на Марс. Русскоязычные пользователи засыпали основателя SpaceX мемами «Как тебе такое, Илон Маск?».

Илон Маск активно ведет социальные сети и известен скандальными выходками. Ранее сайт «Ридус» сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила предпринимателя в мошенничестве за шутку в Twitter.