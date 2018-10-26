Новый полис ОМС нужно получить до 1 ноября

Москва, 26 октября. Выдача полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца завершится 1 ноября и возобновится лишь 1 января 2019 года.

Согласно закону об обязательном медицинском страховании поменять страховую медицинскую организацию, а также обновить персональные данные через оформление полиса ОМС можно не чаще раза в год. Сделать это необходимо не позднее 1 ноября.

Полисы образца 1998 года в настоящее время считаются устаревшими. С ними не откажут в госпитализации или получении экстренной медицинской помощи. Но если случай не экстренный, у граждан могут возникнуть сложности, сообщает со ссылкой на Московский городской фонд ОМС «Российская газета».