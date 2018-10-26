Ирландская певица Шинейд О’Коннор приняла ислам и сменила имя

Дублин, 26 октября. Певица из Ирландии Шинейд О’Коннор в очередной раз сменила имя, а также веру, приняв ислам.

Как пишет Daily Mail, О’Коннор, которая с прошлого года звалась Магду Давитт, теперь носит новое имя – Шухада, что в переводе с арабского означает «мученица». Кроме того, теперь она не католичка.

О решении стать мусульманкой певица написала в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, где также опубликовала фотографии в хиджабе. К слову, этот аккаунт не верифицирован.

«Это логический конец пути любого разумного теолога. Все священные писания ведут к исламу, и это означает, что все другие писания излишни», — написала в Интернете Шухада Давитт.

Добавим, что ранее ирландка призналась, что чувствует себя очень одинокой и думает о самоубийстве. Известно, что врачи диагностировали у 51-летней певицы биполярное расстройство.

