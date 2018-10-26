Москва, 26 октября. «Роскосмос» не жалеет о страховании запусков, так как «они все время в прибыли, а страховщики все время в убытке». Такое мнение выразил заместитель генерального директора по авиастрахованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

По мнению эксперта, тарифы на страхование космических запусков нужно увеличить «раза в два», поскольку в настоящее время они занижены.

«Ситуация очевидная. Речь идет не об одном убытке. Если посмотреть на общую картину последних нескольких лет, то становится ясно, что тарифы, которые есть сейчас, и действовали все эти годы — они явно занижены», — цитирует Кабачника ТАСС.

Эксперт сообщил, что цена контракта на страхование рисков не достаточна и для намеченного на 18 ноября запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-10», который направится к МКС. Госкорпорация предлагала за 116,5 миллиона рублей застраховать связанные с запуском риски на 3,245 миллиарда рублей.

Кабачник отметил, что после аварии ракеты «Союз» тарифы на страхование пусков могут вырасти в два раза. По его мнению, в «Роскосмосе» не жалеют о том, что страхуют космические запуски, так как «они все время в прибыли, а страховщики все время в убытке».