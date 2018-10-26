«Порошенко решает газовый вопрос исходя из интересов своего кармана»: Азаров прокомментировал рост цен на газ на Украине

Киев, 26 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал рост цен на газ на Украине, указав на увеличение коррупционной составляющей и сославшись на слова президента страны Петра Порошенко. Мнением политик поделился в социальной сети Facebook.

Азаров напомнил речь Петра Порошенко, которую тот зачитал при посещении Трипольской ТЭС 8 июня 2017 года. Тогда президент Украины публично пообещал снизить цены на газ для украинцев.

«Цены мы пересчитаем. В меньшую сторону. Потому что Украина переплачивала! Что переплачивала? Коррупционную составляющую», — процитировал слова Порошенко политик.

Азаров напомнил, что вопреки старому обещанию президента, цены на газ для населения Украины будут значительно подняты.

«А что сейчас происходит с ценой на газ? Она растет. Значит растет и коррупционная составляющая. Вот так просто и незамысловато Порошенко в очередной раз признал, что нещадно (вместе со своей кликой) обворовывает Украину и украинцев», — сделал вывод экс-премьер.

Николай Азаров посетовал, что открыто заявляющих о завышенных ценах на газ украинских экспертов президент Украины называет «популистами». При этом «Порошенко решает газовый вопрос исходя исключительно из интересов своего собственного кармана, а не из нужд и потребностей украинцев».

По мнению политика, от цены на газ зависит «куш», который может получить в свой личный карман президент Украины. Наличие отопления и горячей воды в квартирах украинцев главу государства, по словам Николая Азарова, совершенно не волнует.

«Он продолжает гробить Украину и лгать на каждом шагу!» — заключает экс-премьер.

Ранее газета «Известия» сообщила, что украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак обвинил власти Украины в том, что они вводят граждан в заблуждение, заставляя их переплачивать за газ и рассказывая о том, что страна «слезла с российской газовой иглы».

Политик отметил, что Украина все еще закупает российский газ, но теперь делает это по завышенной цене через Европу. Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» также обвинил руководство компании «Нафтогаз» в финансовых махинациях.

«В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладкой, так как она ничего не добывает и не делает. Мы же с вами переплачиваем в 6–8 раз цену за газ», — заключил Спивак.

Напомним, цены на газ для граждан Украины вырастут с 1 ноября. Ранее руководство страны сообщало, что стоимость топлива поднимется на 23,5%. Цена кубического метра газа вырастет с 6958 гривен (16,2 тыс. рублей) до 8550 гривен (19,9 тыс. рублей).