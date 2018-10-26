В США придумали сроки принятия Россией на вооружение «убийц-спутников»

Вашингтон, 26 октября. Разведывательные службы США рассказали, когда в России якобы примут на вооружение «убийцы-спутники».

Так, по данным телеканала CNBC, вооруженные силы РФ обзаведутся «новым видом вооружения» — ракетами, которые способны сбивать околоземные спутники, ориентировочно в 2022 году.

Об этом говорится в неком отчете, который вроде как видели три неназванных источника американского телеканала. Впрочем, более никаких данных, доказывающие утверждения «разведслужб» США не приводятся.

При этом секретные собеседники CNBC заявили, что похожие противоспутниковые ракетные системы уже разработаны в Поднебесной и самих Соединенных Штатах, однако не уточнили, стоят ли у них возможные аналоги на вооружении.