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Россиянину Лисову грозит пожизненный срок в США — СМИ

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Россиянину Лисову грозит пожизненный срок в США — СМИ

Москва, 26 октября. Гражданину России Станиславу Лисову в Соединенных Штатах грозит пожизненный срок.

По словам адвоката экстрадированного из Испании в США программиста Аркадия Буха, его подзащитному если быть точным грозит длительное тюремное заключение, которое по факту можно считать пожизненным.

Юрист добавил, что приговор россиянину, который сейчас находится в Нью-Йорке, может быть вынесен в следующем году, или в 2020, если обвиняемый не изменит свою позицию – не признает вину.

«Сейчас мы движемся в сторону суда присяжных, дата которого пока не определена. Суд может состояться в следующем году или даже в 2020, так как доказательная база насчитывает миллионы страниц», — цитируют «Известия» Буха.

Напомним, российского программиста Станислава Лисова обвиняют в совершении киберпреступлений и причинении ущерба в размере почти миллионов долларов, а также в попытке провести незаконные финансовые операции на сумму почти 4,5 млн.
 

Автор: Константин Терехов
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