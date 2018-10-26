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После землетрясения у берегов Греции в Средиземном море объявлена угроза цунами

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После землетрясения у берегов Греции в Средиземном море объявлена угроза цунами

Афины, 26 октября. В ночь на пятницу в Средиземном море объявлена угроза цунами. Предупреждение распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Угроза цунами объявлена после землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в Ионическом море у берегов Греции.

«Зафиксировано изменение уровня воды в море, подтверждается [угроза] цунами», — говорится в микроблоге сейсмологического центра в сервисе Twitter.

Ранее RT сообщила, что возле побережья Греции в Ионическом море зафиксировано мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 42 километрах к юго-западу от острова Закинф на глубине 10 километров. 

Автор: Виктор Мальцев
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