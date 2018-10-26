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Болтон назвал Путина экспертом в области контроля над вооружениями

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Болтон назвал Путина экспертом в области контроля над вооружениями

Вашингтон, 26 октября. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает состоявшиеся в ходе его визита в Москву переговоры с президентом России Владимиром Путиным продуктивными.

«У нас была полуторачасовая дискуссия, она была очень профессиональной, очень серьезной. Президент Путин сам является экспертом в области контроля над вооружениями, поэтому у нас была длительная дискуссия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и причинам, по которым США собираются из него выйти, как об этом было сказано президентом Трампом», — сообщил Болтон.

Он также отметил, что обсудил с российским президентом другие договоры по контролю над вооружениями и стратегические отношения между Россией и США.

Джон Болтон отметил, что Москва подходит к внешней политике с позиции своих национальных интересов. По его мнению, взаимодействие между двумя странами будет успешным в том случае, если обе стороны будут говорить о своих национальных интересах откровенно.

Кроме того, помощник президента США снова подтвердил адресованное Путину приглашение главы Белого дома посетить Вашингтон в начале следующего года.

Автор: Виктор Мальцев
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