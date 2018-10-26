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У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,6

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У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,6

Афины, 26 октября. В пятницу у берегов Греции в Ионическом море зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 287 км к западу от Афин на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Об угрозе цунами сообщений также нет.

Ранее RT писала, что сейсмологи зафиксировали у побережья Тайваня подземные толчки магнитудой 6. Землетрясение произошло 23 октября в 12.43 по пекинскому времени (6.43 по Москве). О жертвах и разрушениях в Тайване информации также не поступало.

Автор: Виктор Мальцев
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