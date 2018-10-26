Аналитики назвали лучшее время дня для привлечения лайков в Instagram

Москва, 26 октября. Специалисты назвали время, в которое большинство успешных блогеров получают наибольшее количество лайков в соцсети Instagram. Об этом со ссылкой на исследование аналитического центра Hopper HQ сообщает Mirror.

В понедельник, среду и четверг наиболее широкий охват аудитории обеспечивают сделанные в 13.00, 15.00 и 16.00 соответственно публикации. В выходные делиться фотографиями и видеозаписями советуют в период между 10.00 и 11.00. Во вторник и пятницу делать публикации советуют в 5.00.

В Hopper HQ отмечают, что при разработке методики отталкивались от внутренних алгоритмов Instagram, и соцсеть автоматически покажет сделанные в рекомендованное время публикации пользователям в первую очередь. Так как ресурс работает на базе алгоритмической ленты, сделанные в «неправильное» время посты подписчики могут просто не увидеть.