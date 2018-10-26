Украинский политик раскрыл «большую аферу» Киева и «Нафтогаза», поднявших цены на газ

Киев, 26 октября. Заявляя о том, что Украина «слезла с российской газовой иглы», киевские власти обманывают население своей страны, заставляя их переплачивать за голубое топливо, заявил украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

В эфире телеканала NewsOne Спивак назвал заявления киевских властей о том, что Украина закупает газ в Европе, а не у России, полуправдой. Поскольку, по его словам, Украины «покупает российский газ через Европу, то есть реверсным путем».

Он также раскритиковал заявления о том, что Украина якобы добывает около 19 млрд кубических метров газа в год, тогда как население потребляет лишь 17, переплачивая в шесть-восемь раз. Спивак назвал это очередной «аферой» «Нафтогаза», выманивающего таким образом деньги с украинцев.

«Если подняли цены для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет», — заявил Спивак, уточнив, что это необходимо, в первую очередь, «Нафтогазу», который является «огромной аферой и финансовой прокладной», поскольку ничего «не добывает и не делает».

«Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, «бодяжат» его и получают с этого сверхприбыль», — подчеркнул он.

Напомним, 19 октября кабмин Украины принял решение поднять цену на газ для населения на 23,5%. В украинском правительстве подчеркивали, что МВФ настаивало на увеличении цены на 60%.

Повышение тарифов вызвало волну негодования на Украине. В частности, лидер Социалистической партии Илья Кива призвал украинцев не платить за газ, объявить властям бойкот и «заставить задуматься».

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко выразил мнение, что граждане Украины могут лишиться тепла в домах в любой момент, так как компания «Нафтогаз» в случае образования задолженности имеет право отключать поставку газа для Теплокомунэнерго.

В начале недели у здания правительства страны прошел митинг против повышения цен на газ. Министр социальной политики Александр Рева, комментируя газовый бунт в Киеве, заявил, что «это нормально». По его словам, правительство осознавало, насколько это будет непопулярным решением