Москва, 26 октября. Концепция России не предполагает превентивный ядерный удар по сопернику, однако этот вопрос может вернуться в повестку дня, если у России будет достаточно средств, чтобы уничтожить ракеты США до того, как они выстрелят. Об этом заявил аналитик из Израиля Яков Кедми.

Кедми обратил внимание на то, что слова президента РФ Владимира Путина об «атомном рае» были превратно трактованные некоторыми «аналитиками». По его мнению, заявление главы государства имеют чисто практический смысл: это означает наличие в арсенале РФ средств, способных нанести удар по потенциальному агрессору, когда его ракеты уже запущены в сторону России.

Как уточнил эксперт, слова Путина подчеркивают, что концепция России не предполагает превентивный (предупреждающий) ядерный удар по сопернику.

Кедми также подчеркнул, что вопрос о превентивном ударе может вернуться в повестку дня, если у России будет достаточно средств, чтобы уничтожить ракеты США до того, как они выстрелят. Это позволит говорить не о зеркальном ударе в ответ на агрессию, а устранение самой возможности нападения.

Напомним, 18 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава государства сделал заявление по поводу возможных последствий применения ядерного оружия, которое вызвало широкий резонанс. Российский лидер подчеркнул, что РФ ничего не боится, а «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно».

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что слова Путина про рай были аллегорией. По его словам, Путин подчеркивал отсутствие права на превентивный удар в российской ядерной доктрине.

«Мы никогда ни на кого не нападем первыми, вот что сказал президент», — пояснил Песков.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов, комментируя выступление главы государства, отметил, что его слова о ядерной войне оказались очень своевременным, поскольку Запад ведет активную информационную кампанию по примирению общества с атомной войной.