Продажи нового iPhone XR стартуют в России в пятницу

Москва, 26 октября. Продажи нового смартфона корпорации Apple iPhone XR стартуют в России 26 октября.

Предзаказ на новинку стартовал 19 октября. В пресс-службе re:Store сообщили ТАСС, что спрос на iPhone XR будет расти, так как покупатели смогут вживую ознакомиться с новинкой. Представители реселлера добавили, что в первые дни предзаказа лидировали модели в красном и коралловом цветах, спрос на черный iPhone XR оставался стабильным.

Операторы связи, в частности МТС, отмечают, что число предзаказов на iPhone XR почти в 1,5 раза опережает заказы на iPhone XS и XS Max за аналогичный период времени.

iPhone XR стал одной из новинок, которые корпорация продемонстрировала в сентябре. Продажи других представленных тогда моделей — iPhone XS и iPhone XS Max — стартовали в России 28 сентября.

Стоимость iPhone XR составляет от 64,99 тыс. до 77,99 тыс. рублей.

Ранее в Apple объяснили, что значат буквы R и S в названиях iPhone XR и iPhone XS. По словам представителя компании, несмотря на то, что в некоторых моделях iPhone буквы в названии имеют определенное значение, в данном случае никакой смысловой нагрузки нет.