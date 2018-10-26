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Продажи нового iPhone XR стартуют в России в пятницу

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Продажи нового iPhone XR стартуют в России в пятницу

Москва, 26 октября. Продажи нового смартфона корпорации Apple iPhone XR стартуют в России 26 октября. 

Предзаказ на новинку стартовал 19 октября. В пресс-службе re:Store сообщили ТАСС, что спрос на iPhone XR будет расти, так как покупатели смогут вживую ознакомиться с новинкой. Представители реселлера добавили, что в первые дни предзаказа лидировали модели в красном и коралловом цветах, спрос на черный iPhone XR оставался стабильным.

Операторы связи, в частности МТС, отмечают, что число предзаказов на iPhone XR почти в 1,5 раза опережает заказы на iPhone XS и XS Max за аналогичный период времени. 

Продажи нового iPhone XR стартуют в России в пятницу

iPhone XR стал одной из новинок, которые корпорация продемонстрировала в сентябре. Продажи других представленных тогда моделей — iPhone XS и iPhone XS Max — стартовали в России 28 сентября. 

Стоимость iPhone XR  составляет от 64,99 тыс. до 77,99 тыс. рублей.

Ранее в Apple объяснили, что значат буквы R и S в названиях iPhone XR и iPhone XS. По словам представителя компании, несмотря на то, что в некоторых моделях iPhone буквы в названии имеют определенное значение, в данном случае никакой смысловой нагрузки нет.

Автор: Олеся Волкова
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