Пользователи «Сбербанк онлайн» пожаловались на сбой в работе сервиса

Москва, 26 октября. Пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» пожаловались на проблемы в работе приложения. В пресс-службе «Сбербанка» Федеральному агентству новостей сообщили, что сбой удалось полностью устранить в короткое время.

Как сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов, проблемы в работе сервиса начались около 23.30 по московскому времени. Большинство пользователей, столкнувшихся с проблемами, сообщили, что не могли войти в систему. Другие жаловались, что не смогли совершить платежи.

Как уточнили ФАН в «Сбербанке», на данный момент сбой полностью устранен, ИТ-системы банка функционируют в полном объеме.

«25 октября с 23.07 до 23.44 в процессе регламентных работ в сети банка произошел непредвиденный сбой оборудования, из-за чего ряд сервисов были недоступны, а клиенты могли столкнуться с кратковременными затруднениями при проведении операций», — уточнили в компании.

В компании принесли извинения вкладчикам за неудобства.