Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис сериалов

Москва, 26 октября. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телеактрис в мире.

Актриса, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Американская семейка», София Вергара заняла в рейтинге первое место. По данным издания, за прошлый год ей удалось заработать 42,5 млн долларов.

«Серебро» ушло Кейли Куоко, ставшей известной после роли Пенни в сериале «Теория большого взрыва». Доход актрисы составил 24,5 млн долларов.

Отметим, что исполнители главных ролей в этом же сериале Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр заняли четыре первых места в аналогичном «мужском» рейтинге Forbes.

Тройку лидеров замыкает Эллен Помпео, которую зрители помнят по роли в сериале «Анатомия страсти». Издание оценило ее доход в 23,5 млн долларов.

В пятерку самых высокооплачиваемых актрис сериалов также попали Маришка Харгитей («Закон и порядок») и Джули Боуэн («Американская семейка»).

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России, который возглавила Елена Батурина, чье состояние оценивается в 1,2 млрд долларов.