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Сирия: десять мирных жителей в Алеппо ранены при обстреле боевиками жилых кварталов

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Сирия: десять мирных жителей в Алеппо ранены при обстреле боевиками жилых кварталов

Алеппо (Сирия), 26 октября. Десять сирийцев получили ранения в результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки были зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов провинции Латакия, западных окраин и жилого района Халидия города Алеппо, населенного пункта Телль-Базам провинции Хама.

В результате минометного обстрела жилых кварталов города Алеппо были ранены десять мирных жителей.

Автор: Олеся Волкова
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