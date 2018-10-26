«Сами себя загоняем в тупик»: депутат Рады предостерег Киев от разрыва соглашения по Азовскому морю

Киев, 26 октября. Депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко предостерег украинские власти от разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.

В эфире телеканала «112 Украина» Денисенко заявил, что на сегодняшний день де-факто разорвать договор по Азовскому морю с Москвой невозможно.

«Потому что мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик», — считает украинский депутат.

Как один из вариантов решения проблемы Денисенко предложил наращивать группировки украинских кораблей.

В четверг Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю, согласно которой власти ЕС могут усилить санкции против РФ из-за ситуации в регионе.

Крымские власти назвали резолюцию враждебным и предвзятым документом. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя документ, подчеркнул, что заявление о новых санкциях не напугают крымчан.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция «нагнетает страсти вокруг России» и является основанием для ведения новых ограничительных мер. При этом он добавил, что Европарламент превратился в русофобский инструмент в руках американских кураторов.

Ситуация в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала крымское судно «Норд». Капитану судна грозит пять лет лишения свободы за незаконное, по мнению украинских властей, посещение Крыма. Позднее в порту Херсона был задержан танкер «Механик Погодин».

В Москве называют действия Киева «морским терроризмом». Россия ответила Украине усилением пограничного досмотра судов в Азовском море.