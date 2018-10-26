Хуг подвел итоги работы в Донбассе перед уездом

Донецк, 26 октября. Первый заместитель Главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг признался корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что покидает Донбасс с тяжелым сердцем и верой в лучшее будущее для его жителей по обе стороны линии разграничения.

31 октября заканчивается срок службы Александра Хуга в его действующей должности – это его последний визит в Донецк. Он продлится до субботы, после чего первый замглавы СММ ОБСЕ отправится в Киев, и к тому времени его контракт истечет.

«Конечно, нелегко покидать этот конфликт, своих коллег и мирных жителей по обе стороны от линии разграничения, зная, что эта ситуация не решена. Я ни в коем случае не забуду о том, что происходит здесь – я буду внимательно отслеживать все происходящие здесь события. Как только это все завершится, я приеду сюда, чтобы отпраздновать окончание этого конфликта», — заверил Александр Хуг.

Первый замглавы мониторинговой миссии отметил, что несмотря на всю беспристрастность в своей работе, он не мог оставаться равнодушным к горю мирных жителей по обе стороны линии разграничения и был тронут их страданиями до глубины души.

«Я был поражен решительностью и надеждами, которые питает гражданское население: люди верят, что конфликт закончится. Сегодня местные жители поселка Трудовские рассказывали мне, что уже планируют масштабное празднование того момента, когда здесь восстановится мир. Конечно, за это время конфликт в Украине и вокруг нее давал мне и моим коллегам много чего сделать. Когда я приехал сюда в конце марта-начале апреля 2014 года, я не мог представить, что здесь будет полноценный вооруженный конфликт. Я искренне надеюсь, что это безумие закончится», — говорит Хуг.

Александр уезжает из Донбасса с размышлениями о том уроке, который ему преподали мирные жители по обе стороны линии фронта: что бы не случилось, нельзя сдаваться и терять надежду.