Сирия: власти САР пообещали вернуть Идлиб под свой контроль

Дамаск, 25 октября. Министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб заявил, что провинция Идлиб будет возвращена под контроль сирийского государства.

Выступая в парламенте САР в четверг, Айюб подчеркнул, что Идлиб, как одна из четырех зон деэскалации, не станет исключением: три других «уже вернулись под контроль сирийского государства».

«Мы освободим все части Сирии. Это означает, что наши ВС готовы выполнить свои обязанности, когда ситуация упрется в стену или тупик, и не оставят ни одного района вне контроля государства», — подчеркнул он.

Айюб обратил внимание на то, что Соединенные Штаты потеряли все свои козыри один за одним. Последний их козырь — «Сирийские демократические силы» (SDF), у которых осталось лишь два варианта: или переговоры, или же сирийская армия силой освободит эти территории.

Напомним, в середине сентября в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и создании буферной зоны. Начало полномасштабного функционирования зоны, намеченное на 15 октября, не состоялось, поскольку турецкая сторона не смогла предоставить все предусмотренные договором гарантии безопасности. Ожидается, что полномасштабное функционирование буферной зоны начнется в начале ноября.

Как сообщали «Известия», 18 октября в ООН одобрили продление реализации соглашения России и Турции по Идлибу. Ожидается, что это позволит гуманитарным агентствам помочь большему количеству людей.