Второго подозреваемого в убийстве помощника депутата Госдумы нашли в психдиспансере 

Москва, 25 октября. В Подмосковье задержан второй подозреваемый в убийстве Ивана Рязанцева, помощника депутата Госдумы по бюджету и налогам Раисы Кармазиной.

Как сообщил источник в правоохранительных органах «Ленте.ру», подозреваемый находился в психиатрической наркологической больнице. По данным другого источника, в клинике он лечился от наркозависимости.

В октябре 2015 года в квартире было обнаружено тело 36-летнего Рязанцева с многочисленными ножевыми ранениями. Первый подозреваемый был задержан спустя несколько дней. По его словам, убийство стало следствием бытовой ссоры. Однако криминалисты установили, что на месте преступления находились несколько человек.