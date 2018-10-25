Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Второго подозреваемого в убийстве помощника депутата Госдумы нашли в психдиспансере 

79
0 Оставить комментарий

Второго подозреваемого в убийстве помощника депутата Госдумы нашли в психдиспансере 

Москва, 25 октября. В Подмосковье задержан второй подозреваемый в убийстве Ивана Рязанцева, помощника депутата Госдумы по бюджету и налогам Раисы Кармазиной.

Как сообщил источник в правоохранительных органах «Ленте.ру», подозреваемый находился в психиатрической наркологической больнице. По данным другого источника, в клинике он лечился от наркозависимости. 

В октябре 2015 года в квартире было обнаружено тело 36-летнего Рязанцева с многочисленными ножевыми ранениями. Первый подозреваемый был задержан спустя несколько дней. По его словам, убийство стало следствием бытовой ссоры. Однако криминалисты установили, что на месте преступления находились несколько человек.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое